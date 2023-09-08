От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью 9 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 Со».
В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.
Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
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