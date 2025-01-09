Я нашел ошибку
Главные новости:
Которое станет оказывать весь комплекс ритуальных услуг вместо специализированных муниципальных предприятий и частных компаний.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе будет создано госучреждение в сфере ритуальных услуг
На сегодняшний день действует сразу несколько онлайн-каналов для своевременной оплаты коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения без комиссии.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о способах оплаты тепла без комиссии
Симоньян напомнила, что у него давние проблемы с сердцем.
Маргарита Симоньян: "Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме" 
По возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.
Ночью 10 января в Самарской области ожидаются сложные отложения до 10 мм, усиление ветра, на дорогах гололедица
Проведение массовых катаний и показательных выступлений способствует популяризации здорового образа жизни и вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
В День фигурного катания в Самарской области состоялись массовые физкультурные мероприятия
Врачи-футболисты рекомендуют всем заниматься спортом или как минимум включить в свою жизнь физические нагрузки
Сборная врачей Самарской области в третий раз принимает участие в Чемпионате России по мини-футболу
В Самаре ночью -2, -4°С, днем 0, -2°С. На дорогах сильная гололедица, ночью снежный накат.
10 января в регионе без осадков, до +1°С
Его строительство началось в августе прошлого года.
Более 1800 жителей Липягов получают медицинскую помощь в новом ФАПе
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 101.68
1.15
EUR 106.1
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День фигурного катания в Самарской области состоялись массовые физкультурные мероприятия
Самарцев приглашают на мероприятия Музея-галереи «Заварка» 10-12 января
Новогодняя лекция пройдет в Музее Рязанова 12 января
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Ночью 10 января в Самарской области ожидаются сложные отложения до 10 мм, усиление ветра, на дорогах гололедица

9 января 2025 18:12
200
По возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Ночью 10 января местами в Самарской области ожидаются сложные отложения до 10 мм, усиление западного ветра, порывы 15-18 м/с, на дорогах гололедица и снежные накаты.

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

- не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -2, -4°С, днем 0, -2°С. На дорогах сильная гололедица, ночью снежный накат.
09 января 2025, 17:18
10 января в регионе без осадков, до +1°С
В Самаре ночью -2, -4°С, днем 0, -2°С. На дорогах сильная гололедица, ночью снежный накат. Экология
142
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. Местами гололедица, снежный накат.
08 января 2025, 17:08
9 января в регионе местами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, до +3°С
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. Местами гололедица, снежный накат. Экология
461
Будьте внимательны и осторожны!
08 января 2025, 14:57
9 января в Самарской области ожидается сильный ветер, гололед, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега
Будьте внимательны и осторожны! Экология
564

В центре внимания
Которое станет оказывать весь комплекс ритуальных услуг вместо специализированных муниципальных предприятий и частных компаний.
9 января 2025  19:35
По решению губернатора Вячеслава Федорищева в регионе будет создано госучреждение в сфере ритуальных услуг
93
Его ключевая задача – оказание квалифицированной психологической помощи защитникам Отечества и их близким.
9 января 2025  15:28
В Самаре по поручению губернатора Вячеслава Федорищева открыт центр психологической помощи участникам СВО и их семьям
279
Детский телефон доверия стал доступнее!
9 января 2025  13:53
Детский телефон доверия стал доступнее!
242
В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер
9 января 2025  12:51
В ближайшие 2-4 часа местами в Самарской области ожидается очень сильный ветер
260
В Самарской области снова продлили ограничения для транспорта на трассе М5
9 января 2025  10:37
В Самарской области снова продлили ограничения для транспорта на трассе М5
258
Весь список