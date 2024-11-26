Минсельхоз ввел запрет на вылов воблы в Волге и Каспии в 2025 году

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Министерство сельского хозяйства РФ официально запретило любительский вылов воблы в Каспийском море, а также в Волге и ее водотоках. Правило будет действовать вплоть до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, запрет будет охватывать водотоки Волги, находящиеся в границах Астраханской области, а также водные объекты в Калмыкии, пишет КП.

«Запретить по 31 декабря 2025 года промышленное рыболовство (за исключением разрешенного прилова в соответствии с правилами рыболовства) и любительское рыболовство воблы в Каспийском море, в реке Волга и ее водотоках в границах Астраханской области и водных объектах в границах Республики Калмыкия», - сказано в публикации.

Также подчеркивается, что запрет на вылов рыбы вводится в нескольких районах Астраханской области. В том числе - в Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском и нескольких других.