Миллионы мальков погибают возле Тольятти

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В Тольятти местные рыбаки уже неделю ведрами и бочками носят кильку к Волге, чтобы ее спасти.



«Ее очень много. Миллионы. Рыбаками не вычерпать. Да и, наверное, замерзнет все там. Техника нужна. Может курсантов привлечь. Или студентов экологов. Каждый день, кто свободен приезжают. Вчера тоже рыбаки были, сегодня собираются. Ну я сделал 10-12 ходок, по два ведра 10 литровых. Кто-то бочкой таскал, кто-то на машине сани зимние рыболовные перевозил», — написал нам один из рыбаков, Алексей Москвитес. Рыбаки рассказывают, что это произошло из-за низкого уровня воды в Куйбышевском водохранилище этой зимой. Мальки оказались заперты в заливах без выхода к воде и начали гибнуть.

Юристы Гражданского патруля, ссылаясь на приказ Комитета РФ по рыболовству от 31.08.1995 г. № 144 «Об утверждении Положения о Главном управлении по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства», устанавливающего следующие основные задачи и функции Главрыбвода, направил официальное обращение с просьбой провести проверку и срочно организовать спасение мальков.Нас удивляет подобная расточительность местных властей — подчеркнул руководитель Гражданского патруля Ростислав Антонов. Не будет мальков, не будет и улова. Мы рассчитываем, что на ситуацию обратят внимание СМИ и мальков успеют спасти