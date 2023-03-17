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МЧС СО: о паводковой обстановке в регионе 17 марта

17 марта 2023 15:32
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На сегодняшний день в 11 районах Самарской области подтоплено 26 жилых домов, 151 приусадебный участок, 6 низководных мостов и 1 участок автомобильной дороги.

На сегодняшний день в 11 районах Самарской области подтоплено 26 жилых домов, 151 приусадебный участок, 6 низководных мостов и 1 участок автомобильной дороги.

В результате подъема уровня воды в реках Большой Иргиз, Малый Кинель, Кондурча остаются подтопленными 6 низководных мостов: в н.п. Мосты Пестравского района, н.п. Полудни Кинель-Черкасского района, н.п. Березовка Большеглушицкого района, н.п. Малиновый Куст Красноярского района, н.п. Кириллинский Красноярского района, н.п. Константиновка Большеглушицкого района.

Подтоплен 1 участок автомобильной дороги в н.п. Новая Рачейка Сызранского района. Транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено.

Подтоплено 26 жилых домов:

Ставропольский район (н.п. Мусорка – 1 жилой дом, н.п. Ягодное – 1 жилой дом, н.п. Верхние Белозерки – 1 жилой дом);

Сызранский район (н.п. Новый Ризадей – 3 жилых дома);

Волжский район (н.п. Черноречье – 4 жилых дома, н.п. Лопатино – 13 жилых домов, н.п. Власть Труда – 2 жилых дома, н.п. Черновский – 1 жилой дом).

подтоплен 151 приусадебный участок:

Ставропольский район (н.п. Выселки – 21 приусадебный участок, н.п. Мусорка – 1 приусадебный участок, н.п. Подстепки – 4 приусадебных участка, н.п. Приморский – 1 приусадебный участок, н.п. Ягодное – 2 приусадебных участка, н.п. Верхние Белозерки – 5 приусадебных участков);

Сызранский район (н.п. Новый Ризадей – 6 приусадебных участков, н.п. Варламово – 1 приусадебный участок);

Безенчукский район (н.п. Безенчук – 2 приусадебных участка);

Красноярский район (н.п. Красный Яр – 8 приусадебных участков, н.п. Нижняя Солонцовка – 2 приусадебных участка);

Пестравский район (н.п. Михаило-Овсянка – 2 приусадебных участка);

Волжский район (н.п. Черноречье – 22 приусадебных участка, н.п. Лопатино – 13 приусадебных участков, н.п. Власть Труда – 5 приусадебных участков, н.п. Воскресенка – 6 приусадебных участков, н.п. Черновский – 8 приусадебных участков, н.п. Смышляевка – 6 приусадебных участков, н.п. Сухая Вязовка – 28 приусадебных участков);

Кинельский район (н.п. Бобровка – 2 приусадебных участка, н.п. Георгиевка – 6 приусадебных участков).

Паводковая ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

В районах подтопления с целью мониторинга паводковой обстановки работают оперативные группы, применяется беспилотная авиация, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Теги: Экология

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