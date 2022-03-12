МЧС о ледовой обстановки на реках Самарской области

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С повышением температуры воздуха лед на водоемах становится рыхлым, появляются промоины. Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%. Возрастает вероятность несчастных случаев.

Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Лед непрочен в устьях рек, местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

В настоящее время на Куйбышевском водохранилище в районе г.о. Тольятти толщина льда составляет - 45 см, на Саратовском водохранилище в районе г.о. Самара – 38 см, в районе г.о. Сызрань – 53 см. Толщина льда на реке Сок в районе с. Сургут составляет 13 см, на р. Самара пгт. Алексеевка – 45 см, на р. Большой Кинель с. Тимашево – 16 см, на р. Чапаевка с. Подъем Михайловка – 34 см.

На Куйбышевском водохранилище в районе г.о. Тольятти и на Саратовском водохранилище в районе г.о. Сызрань наблюдается ледостав, в районе г.о. Самара – ледостав с полыньями, трещины, в районе с. Зольное – ледяные поля. На реках Сок, Самара, Чапаевка наблюдается ледостав, на реке Большой Кинель – ледостав с полыньями.

Лед сейчас неоднороден, и на разных участках водоема его толщина может сильно различаться. Поэтому, несмотря на кажущуюся достаточной толщину льда, опасность провалов людей сохраняется.

Несмотря на предупреждающие аншлаги и регулярное напоминание об опасности выхода на лед инспекторами ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области, любители зимней рыбалки на льду Волги и ее притоков не спешат покидать потенциально опасные места.

Главное управление МЧС России по Самарской области и Государственная инспекция по маломерным судам в очередной раз обращаются ко всем любителям подледной рыбалки и прогулок по льду водоемов: не подвергайте свою жизнь опасности! Не выходите на лед водоемов!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: облМЧС