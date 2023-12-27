Из-за аномального тепла Волга у Самары почти полностью растаяла

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Посетителям самарской набережной открылся совсем не зимний пейзаж. Из-за аномального тепла Волга почти полностью растаяла.

Из-за этой оттепели пришлось приостановить речную переправу в Рождествено судами на воздушной подушке, пишет 63.ру.

При этом на другом маршруте речное сообщение планируют восстановить уже в среду, 27 декабря. Речь идет о пути из Самары до Подголятино.

— Это направление будут обслуживать теплоходы «Ом». Ориентировочное время начала движения — 12:00, — заявили в Самарском речном пассажирском предприятии.