ГИБДД СО предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями

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По данным синоптиков, в ближайшее время на территории региона прогнозируют порывистый ветер, усиление осадков в виде снега. Это, в свою очередь, приведет к изменению дорожных условий, что необходимо учитывать автолюбителям и пешеходам.

Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством. Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. В обязательном порядке соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Пешие участники дорожного движения при неблагоприятных погодных условиях, сильных осадках и ограничении видимости также подвержены дополнительному риску на дорогах. В непогоду и темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, а также соблюдать нормы и правила безопасности при переходе проезжей части.

В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи всем участникам дорожного движения. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО