Ежегодная акция «Покормите птиц зимой» стартовала

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В период сильных морозов птицы за ночь теряют до 10 % собственного веса. Чтобы выжить, нужен корм, которого зимой становится меньше. Помочь пернатым могут только люди.



Региональный оператор объявляет о запуске ежегодной акции «Покормите птиц зимой». Она проходит уже в третий раз и приурочена к празднованию Дня орнитолога в России – 19 февраля.



Экологи по заявкам выезжают в школы и детские сады. Рассказывают ребятам о птицах, которые обитают в Самарской области, об особенностях образа жизни и повадках. А затем вместе с детьми устанавливают кормушки для пернатых и засыпают корм. Так подрастающее поколение помогает птицам пережить зиму и учится бережному отношению к природе.



Приглашаем детские образовательные учреждения Самары и Тольятти присоединиться к этой доброй акции!



Как принять участие?

С 22 по 26 января включительно оставить заявку по телефонам:

* г. Самара – 8-927-685-98-53, специалист отдела экологического просвещения экологического управления Землянова Виктория Евгеньевна;

* г. Тольятти – 8-927-728-91-85, старший специалист отдела экологического просвещения экологического управления Попова Полина Михайловна.



В прошлом году в акции «Покормите птиц зимой» поучаствовали 17 учебных заведений. Экологи дополнили авторский экоурок новыми данными и включили в программу интерактивную игру «Звуки птиц».