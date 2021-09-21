ЭкоСтройРесурс приглашает всех жителей Самарской области в команду «ЭкоСтройОтряда»

124

ЭкоСтройОтряд — вступай, если топишь за экологию!

Региональный оператор ЭкоСтройРесурс приглашает всех жителей Самарской области, которым откликаются темы сохранения природных ресурсов, экологии, раздельного сбора отходов и осознанного отношения к жизни, в команду «ЭкоСтройОтряда».

Это экологическое комьюнити, которое объединит всех неравнодушных людей, готовых к активным и реальным действиям. Если ты школьник или студент, экоактивист или общественный деятель, мы ждем тебя!

ЭкоСтройРесурс с 2019 года активно сотрудничает с волонтерскими объединениями вузов региона — студентами Самарского госуниверситета, СамГТУ, СамГУПС. И сейчас компания хочет объединить силы всех активистов, для сплоченной и слаженной работы в области охраны окружающей среды на территории области.

Чем будет заниматься команда ЭкоСтройОтряда?

-- благоустройством городских и поселковых территорий, организацией и проведением субботников, уборкой лесов, парков, скверов, очисткой водоемов, особо охраняемых природных территорий, благоустройством пляжей и мест отдыха у воды;

- помощью в реализации социально-экологического проекта «ЭкоМобиль» по раздельному сбору ценных фракций для дальнейшей переработки;

- развитием экотуризма, разработкой экскурсионных программ, организацией экотроп;

- восстановлением лесов, посадкой деревьев, сбором посадочного материала;

- помощью животным и птицам, участием в благотворительных акциях помощи приютам для бездомных животных;

- выявлением несанкционированных свалок;

- проведением экологических акций по раздельному сбору отходов;

- разработкой и внедрением новых просветительских проектов, связанных с экологией и охраной окружающей среды;

- приобщением жителей Самарской области к экологичному образу жизни.

Не стоит пугаться объему работы, каждый сможет выбрать направление, которое ему больше нравится и развиваться в нем. При этом никто не ограничивает членов ЭкоСтройОтряда: есть силы, время и желание — участвуйте во всех мероприятиях!

ЧТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ АКТИВИСТ ЭКОСТРОЙОТРЯДА?

- принимать активное участие в проектах по раздельному сбору отходов от ЭкоСтройРесурс, быть волонтерами на акциях Экомобиля, проводить экоуроки в школе по программе ЭкоСтройРесурс, помогать на благотворительных акциях по сбору макулатуры и тд.;

- самостоятельно организовывать и проводить на территории образовательной организации любые эколого-социальные акции и конкурсы: рисунков, поделок, фотовыставки и другие проекты и фестивали. Регоператор окажет всю необходимую помощь.

Этим летом в команде регионального оператора по обращению с ТКО проходили производственную практику студенты СамГТУ, будущие экологи. За несколько месяцев они смогли влиться в реальную работу — изучили не только теорию — отчетность и документацию, но и проявили себя на экологических мероприятиях: были волонтерами на благотворительной акции по сбору макулатуры «Круговорот добра», помогали разделять отходы на фракции в рамках проекта «Экомобиль», были участниками мастер-классов по декорированию многоразовых сумок. Именно они стали первыми членами команды ЭкоСтройОтряда. Им уже вручили удостоверения, подтверждающие их причастность к новому экологическому сообществу.

Эти удостоверения — дневник достижений, в котором будут фиксироваться «Точки прогресса». Это количество мероприятий, в которых принял участие активист. При закрытии очередной «ступени» участник ЭкоСтройОтряда будет поощряться командой регионального оператора.

И главный вопрос — как вступить в ЭкоСтройОтряд?

Подробную инструкцию можно скачать на сайте ЭкоСтройРесурс.

По всем вопросам можно писать письма на электронную почту — eco-education.dep@ecostr.ru.

Фото: правительство СО