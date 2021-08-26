ЭкоМобиль приехал в подростковый клуб «Жигули» в Самаре

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Ежедневно в адрес регионального оператора поступают обращения от образовательных учреждений Самарской области с просьбой приехать на ЭкоМобиле и провести увлекательный мастер-класс. Специалисты ЭкоСтройРесурс всегда с радостью откликаются на заявки и направляются просвещать молодое поколение.

На днях такой запрос поступил от подросткового клуба «Жигули», который находится в Самаре на улице Енисейской, 37. Представители учреждения уточнили, что все лето собирали вторсырье и с нетерпением ждут встречи с нашими ведущими экологами. Совместными усилиями дети, их родители и педагоги накопили:

- 53 мешка пластиковых бутылок;

- 24 пакета крышек;

- 18 кг батареек.

"Мы видели в социальных сетях фотографии с ваших экологических уроков. Просто обзавидовались! Решили, что в нашем клубе провести такое мероприятие будет просто замечательно", - написала в своем обращении Гузель Алчинова, педагог-организатор детского учреждения.

Красивый и яркий ЭкоМобиль с первых минут вызвал интерес у подростков, а затем 35 юных самарцев приняли участие в мастер-классе. Встречу с детьми специалисты ЭкоСтройРесурса разделили на две части: теоретическую и практическую.

Сначала для участников мероприятия прошла увлекательная лекция на тему раздельного сбора отходов.

Затем подростки самостоятельно изучали маркировки вторсырья и разделяли его по фракциям. Каждый ребенок попробовал сортировать отходы.

Представители подросткового клуба «Жигули» вынесли к ЭкоМобилю целое «достояние», а именно, все вторсырье, которое собрали за лето. Отметим, что вырученные средства от сдачи отходов на переработку направятся на благотворительность.

"Мы вместе с подругой за месяц собрали пять огромных мешков с пластиковыми бутылками, а также внесли свой вклад по сбору крышек и батареек. Нас увлекло это занятие. Мы поняли, что можем спасти экологию и как-то помочь ей, поэтому сортировка отходов уже вошла в привычку", - высказался Влад Антонов, член подросткового клуба «Жигули».

Кроме того, дети помогли специалистам регионального оператора смять пластиковые бутылки. Каждый брал себе пакет с ПЭТ-тарой и старательно сжимал сырье, а после складывал в мешок.

Педагог-организатор подросткового клуба «Жигули» Гузель Алчинова рассказала о том, как они готовились ко встрече с региональным оператором: «Мы показали нашим воспитанникам фильм, где говорится о вреде пластика для окружающей среды. Дети впечатлились, ведь раньше они о таких вещах даже не задумывались. Родители и педагоги поддержали идею сортировать отходы. Сейчас мы все вторсырье сдали региональному оператору. Но я уверена, что дети не остановятся и продолжат собирать крышечки, батарейки и пластик».