"Экомобиль" единороссов приглашает самарцев присоединиться к раздельному сбору отходов

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Почти месяц «экомобиль» самарских единороссов колесит по дорогам областной столицы: 4 дня в неделю забирает у жителей в переработку твердые бытовые отходы, делая за один день 4-5 остановок.

Как различить мусор и вторсырье, как правильно сортировать мусор, где можно сдать батарейки? – рассказали активисты партийного проекта «Чистая страна» на презентации «Экомобиля» в Самаре.

Акция "Экомобиль" по сбору, утилизации и последующей переработке "опасного" мусора – часть проекта «Единой России» «Чистая страна». Более пяти лет она проходит в Тольятти и набрала большую популярность, рассказывает региональный координатор партийного проекта Денис Волков.

«Мы активно занимается экологическим просвещением населения, у нас много проектов со школьниками и дошкольниками Самарской области. Приятно, что в эту просветительскую работу включаются и другие организации. Жители Самары, которым небезразлична тема экологии, теперь тоже могут принять участие в раздельном сборе отходов и стать осознанными потребителями», - подчеркнул депутат-единоросс, заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды в Самарской Губернской думе Денис Волков.

За годы реализации акции в Тольятти не на свалку, а в переработку и правильную утилизацию отправились несколько тонн опасных отходов: ртутных ламп, градусников, килограммы батареек и малогабаритных аккумуляторов, ПЭТ-бутылок и стекла.

За раздельный сбор мусор сегодня выступили председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев и председатель Поволжского отделения ПАО «Сбербанк» Александр Анащенко.

Как отметил спикер городской Думы Алексей Дегтев, осознанно или нет, но люди являются причиной загрязнения планеты, а экология – основа национальной безопасности.

Необходимо научиться правильно сортировать и утилизировать отходы, считает Дегтев.

Во многих школах Самары проводятся эко-уроки, в учебных заведениях города специальные контейнеры для ПЭТ-тары, ёмкости для пластиковых крышечек. Проект «Экомобиль» уникален тем, что здесь нет возрастных ограничений. Такими совместными усилиями мы спасём нашу природу и приумножим», -уверен председатель городской Думы.

В Самаре проект «Экомобиль» реализуется при поддержке социально-ответственного бизнеса. Сотрудники многих самарских предприятий уже знают маршрут следования экологического ассенизатора и готовят отсортированные отходы к его следующему приезду.

Специальные контейнеры для раздельного сбора мусора, пластика и использованных батареек уже установлены на входе в здание Думы городского округа и очень востребованы среди сотрудников, депутатов и постоянных посетителей.

Координатор федерального проекта «Чистая страна» по Самарской области Денис Волков, пригласил всех самарцев присоединиться к движению за раздельный сбор отходов и сократить потребление одноразовых изделий и приносить их на переработку в передвижной пункт приема.

«Экомобиль» в Самаре продолжит собирать мусор у жителей 4 дня в неделю. Всё собранное сырьё отправится на переработку и безопасную утилизацию. Будет продолжен и сбор твердых бытовых отходов, стекла, алюминия, пластика, макулатуры.

Узнать график перемещений «Экомобиля» можно здесь, передает пресс-служба Самарского реготделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского реготделения Партии "ЕР"