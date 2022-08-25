Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний

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Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу сохраняющейся пожароопасной обстановки на территории Самарской области. В нем принимали участие главы всех городов и муниципальных районов области, руководители профильных министерств, ведомств и служб, директора национальных природных парков. Глава региона поставил задачу мобилизовать все силы и ресурсы, принять исчерпывающий комплекс мер для обеспечения дальнейшего контроля над пожароопасной ситуацией, недопущения возникновения лесных пожаров, а вместе с ней – угрозы природным ресурсам, жизни и здоровья жителей губернии.

Дмитрий Азаров подчеркнул: сейчас, в пик пожароопасного сезона, необходима максимальная концентрация и полная готовность к тому, чтобы при возникновении угрозы быстро среагировать и ликвидировать ее в кратчайшие сроки. Требуется провести проверку всех систем, мобилизовать ресурсы.

«Этот период надо пройти без потерь. Ни в коем случае нельзя утратить бдительность. Ухо востро. Мы с вами переживали сложные периоды и знаем прекрасно, какой ущерб может нанести пожар, как непросто его ликвидировать, – обратился Глава региона к участникам совещания. – Важно отслеживать обстановку, в случае возникновения пожара сразу принимать исчерпывающие меры. Мы видим, что есть информация по некоторым регионам: вовремя не среагировали, все – дальше уже «ловили» пожар. И уже ущерб несопоставим, не говоря о том, что это еще угроза жизни и здоровью людей, нанесение ущерба объектам инфраструктуры, экономической деятельности. Коллеги, необходима максимальная концентрация».

Как доложил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко, в регионе на фоне устоявшейся жаркой и засушливой погоды сохраняются высокие риски возникновения природных пожаров. «По данным «Приволжского УГМС», в ближайшие 10 дней остается сухая, жаркая погода. Дневная температура – плюс 30-35 градусов. Осадки не прогнозируются. В 8 городских округах и 23 муниципальных районах Самарской области сохраняется пятый класс пожарной опасности, в 2 городских округах и 4 районах – 4 класс», – сообщил Олег Бойко.

Сегодня из-за аномальных погодных условий непростая ситуация с лесными пожарами сложилась в Рязанской и Нижегородской областях, Республике Марий Эл. В среду, 24 августа, Президент страны Владимир Путин провел совещание, посвященное ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов России. Губернатор Дмитрий Азаров отметил: важно предпринять все усилия и профилактические меры для недопущения возникновения лесных пожаров на территории Самарской области.

Олег Бойко сообщил, что Главным управлением МЧС России по Самарской области в целях своевременного реагирования выполнен комплекс превентивных мероприятий. Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов рассказал, что в регионе работает система единого видеомониторинга и обнаружения очагов лесных пожаров, действуют выездные мобильные бригады, усилено патрулирование по наиболее опасным лесным участкам. ГБУ «Самаралес» реализует комплекс мер и мероприятий противопожарного обустройства, учреждением сформирован парк противопожарной техники. «Сегодня все системы минлесхоза и подведомственного учреждения, «Самаралеса», в полной готовности. Важно также уделить внимание за ситуацией на территориях, сопредельных с Самарской областью», – сказал министр.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин сообщил, что совместно с МЧС проводятся профилактические мероприятия среди фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, крупнейших агрохолдингов региона. «Нередко возгорания возникают в связи с неисправностью техники. Поэтому необходима ее регулярная проверка, своевременное обслуживание, наличие средств пожаротушения», – отметил Николай Абашин.

Дмитрий Азаров отдельное внимание обратил на обеспечение противопожарной безопасности на особо охраняемых федеральных территориях – в национальных парках «Самарская Лука» и «Бузулукский Бор», а также Жигулевском заповеднике. Глава региона отметил, что здесь ответственными службами должен быть еще раз проверен и отлажен механизм совместной работы на региональном и федеральном уровне. Губернатор подчеркнул, что необходимо заранее согласовать все организационные моменты. Это позволит в случае возникновения угрозы начать ее ликвидацию в кратчайшие сроки – без потери драгоценного времени. Губернатор сообщил, что при необходимости он готов лично подключаться к решению вопроса и отстаивать интересы Самарской области на уровне Министерства природных ресурсов и экологии России.

Напомним, в августе 2021 года в Борском районе произошел крупный пожар, охвативший несколько сел, а позже нацпарк «Бузулукский бор». «Мы в прошлом году только благодаря мужеству и героизму пожарных расчетов, жителей, удержали ситуации от очень большой беды, а беда случилась. Напомню, и дома сгорели, и жители пострадали. Надеюсь, наша командная работа не позволит малейшим угрозам по национальным паркам и заповеднику распространяться», – подчеркнул Глава региона.

Серия пожаров в 2021 году случилась и на территории Тольятти. Дмитрий Азаров поручил Главе города Николаю Ренцу в пожароопасный период усилить контроль в городских лесах.

В связи с высоким классом пожарной опасности в Самарской области действует запрет на посещение гражданами лесов и въезд в лесничества автомобилей. Дмитрий Азаров отметил, что важно усилить информационную работу с жителями. Необходимо разъяснять землякам необходимость строгого соблюдения всех требований пожарной безопасности, призывать их быть бдительными, в случае обнаружения пожара сообщать экстренным службам. «В связи с погодными условиями риски и угрозы растут каждый день. Причиной масштабного бедствия может стать даже окурок, брошенный по дороге из автомобиля. Это тоже надо автолюбителям объяснять. Всем надо быть внимательными и осторожными», – резюмировал Глава региона.

По итогам совещания Дмитрий Азаров поручил главам городов и муниципальных районов взять на личный контроль вопросы противопожарной безопасности на вверенных территориях, а также в кратчайшие сроки провести заседания местных штабов.