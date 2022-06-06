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День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 

6 июня 2022 17:36
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В Самаре провели субботник в Ботаническом саду.

5 июня во Всемирный день окружающей среды жители Самарской области министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона и активные горожане провели субботник в Ботаническом саду.

В мероприятии приняли участие около 200 человек. Активисты убрали территорию дендрария Ботанического сада от природного мусора - валежника и сухостоя

Сейчас в «зеленом» багаже нашего региона 211 памятников природы регионального и местного значения. На этих территориях обитают десятки видов животных и растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Самарской области. 5,5% от общей площади региона заняты особо охраняемыми территориями. По этому показателю Самарская область занимает шестое место среди 14 субъектов Приволжского федерального округа 

Забота об уникальных зонах стала неотъемлемой частью жизни активных жителей Самарской области, которые ежегодно приходят на экологические субботники

Ботанический сад Самарского университета — государственный памятник природы, расположенный в Октябрьском районе города Самары. Сад основан 1 августа 1932 г. в составе Научно-исследовательского института по изучению и охране природы Средневолжского края. Сейчас его площадь составляет 33,98 га

На территории сада расположены:
2 пруда общей площадью 1 га;
оранжерея (площадь 1200 кв. м, высота 8 м), в которой имеется 2 отделения с различным температурным режимом – тропическое и субтропическое, а также 4 пристроенные к ней теплицы;
альпийская горка высотой более 6 м с экспозицией флоры Жигулей.

С 1977 года по 1989 год Ботанический сад являлся памятником природы местного значения, с 1989 года имеет статус памятника природы регионального значения, а с 1995 года – имеет статус особо охраняемой природной территории.

Марафон зеленых дел прошел по инициативе генерального директора АНО «Сад Памяти» Ольги Степченко. Свое предложение в конце мая она озвучила на молодёжном экологическом форуме «Экосистема». Идею поддержали Общественная палата России, Общественный совет при Минприроды России, а также «Волонтеры Победы».

 

Фото:   департамент информационной политики СО
 

Теги: Мероприятия

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