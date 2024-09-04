Я нашел ошибку
Главные новости:
Центр будет обучать студентов по двум модулям «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы военной подготовки».
В СамГМУ начал работу Учебный центр основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности
6 сентября в Центре Труда и Отдыха "Станкозавод" состоится открытие выставки «Промышленное наследие»
За звание лучших боролись 4 команды - спортсмены из Владивостока, Балаково, Октябрьского и Тольятти.
В Тольятти прошел первый этап командного Кубка России по спидвею
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
5 и 6 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки до -2С
В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошла встреча с фронтовиком Александром Любимовым.
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
4 сентября также стало известно, что умер отец Павла и Валерия Буре, Владимир Буре. Он скончался в Майами на 74-м году жизни.
Умер Александр Фетисов, отец двукратного чемпиона ОИ Вячеслава Фетисова
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
Вся поступившая информация тщательно проверяется. В отношении допустивших нарушения сотрудников принимаются соответствующие меры.
Сообщить о неправомерных действиях: в ГУФССП СО работает «телефон доверия»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-1.39
EUR 97.81
-1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Герои нашего времени»: самарские школьники встретились с ветераном Великой Отечественной войны, который в этом году отмечает столетний юбилей
В Самаре для посетителей зоопарка проведут экскурсию «Животный мир России и Самарской области»
Самарцев приглашают на открытие выставки «Промышленное наследие»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

5 и 6 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки до -2С

4 сентября 2024 16:21
69
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 5 и 6 сентября местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2С».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +25, +27°С.
02 сентября 2024, 20:23
3 сентября в Самарской области без осадков, до +27°С
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +25, +27°С. Общество
579
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +24, +26°С.
01 сентября 2024, 15:55
2 сентября в Самарской области без осадков, до +26°С
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +24, +26°С. Экология
751
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С.
31 августа 2024, 15:13
1 сентября в Самарской области без осадков, до +26°С
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С. Экология
813

В центре внимания
Говоря о достоинствах новой техники, водитель подчеркнул: в ней присутствует все, что необходимо для комфортной работы.
4 сентября 2024  15:28
В Самаре на городские маршруты выйдут 69 новых автобусов российского производства
163
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
4 сентября 2024  14:03
На должность начальника ГУ МЧС России по Самарской области назначен полковник внутренней службы Аникин Сергей Петрович
192
В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта
4 сентября 2024  14:00
В Самаре открыли движение по Чернореченской после ремонта
169
Первые 69 новых автобусов прибыли в Самару
4 сентября 2024  13:55
Первые 69 новых автобусов прибыли в Самару
230
Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024
4 сентября 2024  13:48
Самарские производители приняли участие в международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024
285
Весь список