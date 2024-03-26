200-летняя белая ива из нацпарка "Самарская Лука" стала одним из самых старых деревьев страны

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Из-за интенсивной рубки в прошлом, на территории национального парка «Самарская Лука» встречаются единичные, экземпляры старовозрастных деревьев, и каждый экземпляр представляет собой большой научный интерес.

Участвуя в программе «Деревья- памятники живой природы», национальный парк предложил включить в реестр удивительных деревьев экземпляр ивы белой, возраст которой предположительно составляет не менее 200 лет. Примерная высота дерева 30 метров, длина окружности ствола на высоте 1,3 метра составляет 8,2 метра. Обхватить иву с трудом могут 5 человек.

Подтверждением важности и уникальности этого дерева является включение его в национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Фото: Станислав Головатюк