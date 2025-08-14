Я нашел ошибку
Главные новости:
На участке улицы Каховской, от улицы Победы до улицы Физкультурной.
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с работами на канализационном коллекторе
В рамках дорожной кампании на этой неделе заменят асфальтовое покрытие проезжей части улицы Молодогвардейской.
В Самаре временно перекроют участок улицы Молодогвардейской
Автомобиль запросили бойцы для выполнения боевых задач.
Самарская область передала военным LADA NIVA 4x4
Так, в Новокуйбышевске, Красноярском и Волжском районах полицейские рассказали ребятам о правилах поведения в общественных местах, о последствиях совершения противоправных действий, в том числе за распространение информации экстремистской направленности,
Полицейские региона провели профилактические беседы с подрастающим поколением
В Октябрьском районе работает "Автобус здоровья"– специальный транспорт, который помогает жителям бесплатно добраться до поликлиники на диспансеризацию.
Более 40 маломобильных и пожилых пациентов в месяц проходят диспансеризацию благодаря "Автобусу здоровья"
12 августа в Самаре состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Самарской области.
Солистки САТОБ — среди лауреатов государственных наград
Более 43 тысяч многодетных семей проживают в Самарской области в настоящее время.
Многодетные семьи Самарской области получают помощь при подготовке детей в школу
Самарская область продолжает оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим, выполняющим задачи в зоне Специальной военной операции. 
По просьбе военнослужащих в зону СВО отправлен автомобиль Нива 
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
В Самаре пройдет хакатон и фестиваль креативных индустрий «Креатив на Волге»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
15 августа в Самарской области сохранится гроза, шквалистое усиление ветра

14 августа 2025 16:59
155
Будьте внимательны и осторожны!

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 15 августа местами в Самарской области сохранится гроза, шквалистое усиление ветра порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

