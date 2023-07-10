Я нашел ошибку
Главные новости:
Запрос к властям в один клик.
Органы власти и госчреждения СО подключили в социальной сети «ВКонтакте» виджет Платформы обратной связи
За знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне» высшие образовательные учреждения могут начислять не менее двух баллов.
Более 73 тысяч абитуриентов со знаками отличия ГТО воспользовались возможностью получения дополнительных баллов при поступлении
Не соблюдающих пожарную безопасность самарцев привлекут к ответственности.
Дмитрий Азаров поручил усилить меры противопожарной безопасности в Самаре и регионе
Сразу две самарские команды из разных университетов вошли в число 5 лучших.
В Самаре завершились соревнования VSFI 2023
Экскурсанты посетили щит управления, котельный и химический цеха предприятия, которое в этом году отметило свое 123-летие.
Энергетики «Т Плюс» провели для студентов СамГТУ экскурсию на старейшую электростанцию региона
За знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне» высшие образовательные учреждения могут начислять не менее двух баллов.
Более 73 тысяч абитуриентов со знаками отличия ГТО воспользовались возможностью получения дополнительных баллов при поступлении
В Самарской области  сегодня специалисты приняли в работу свыше 13 тысяч заявок на догазификацию, заключили 12 тысяч договоров,  выполнили  уже больше 3 тысяч подключений.
О возможностях программы социальной догазификации узнали жители Ставропольского района
Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.
11.июля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, возможен град
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
-0.88
EUR 99.82
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

11.июля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, возможен град

10 июля 2023 14:49
131
Во время грозы нельзя находиться на воде и у воды.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение - объявлен желтый уровень опасности. 11.июля местами в Самарской области ожидается гроза, усиление южного, юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при при грозе рекомендует:

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы;

- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу возрастает;

- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет высокое дерево;

- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности);

- если гроза застала вас на улице, необходимо спрятаться в ближайшем здании, при поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной молниеотводом;

- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под одинокими деревьями;

- не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода;

- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды;

- если Вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от них;

- если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

   

Фото:    ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
10 июля 2023  13:54
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
250
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
10 июля 2023  12:21
До 41 градуса: в Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности
204
Специальные технические средства позволят повысить эффективность боевых действий.
7 июля 2023  18:54
Дмитрий Азаров во время поездки в зону СВО осмотрел созданный пункт управления связью
795
Было принято решение об индексации утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы с 1 августа этого года.
7 июля 2023  17:51
Правительство РФ приняло дополнительные меры по поддержке российского автомобилестроения - ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
6508
Руководитель области объехал несколько воинских подразделений, чтобы лично пообщаться с военнослужащими и узнать, какая поддержка требуется им самим и членам их семей.
7 июля 2023  16:07
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с бойцами из Самары в зоне СВО
1001
Весь список