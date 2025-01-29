За 6 лет в Самарской области по дорожному нацпроекту отремонтировано более 2 тысяч км дорог

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В Самарской области за 6 лет реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», поддержанного президентом России Владимиром Путиным, отремонтировано 2 113 км автомобильных дорог.

С 2019 по 2024 годы в нормативное состояние приведено 1 630 км дорог регионального значения, 362,5 км улично-дорожной сети в Самаре и 120 км - в Тольятти. Также по нацпроекту проведен ремонт, капитальный ремонт и реконструкция 78 мостовых сооружений.

С конца 2018 года доля нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения повысилась с 28,4% до 48,83%, а улично-дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 47,1% до 85,03%.

В рамках дорожного нацпроекта проведена реконструкция ряда участков региональных дорог с высокой интенсивностью движения, например, Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, Самара-Бугуруслан и Кинель-Богатое-Борское в Кинельском районе.

В Самаре построена транспортная развязка на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, до 4 полос расширен участок проспекта Кирова на подъезде к Кировскому мосту, выполнено строительство нового двухполосного моста через реку Сок.

Благодаря национальному проекту отремонтированы участки дорог, входящих в опорную сеть Самарской области. В итоге доля «опорных» трасс в нормативном состоянии повысилась до 82,26%. Так, отремонтированы дороги Кинель-Богатое – Борское, Тольятти – Узюково – Димитровград, Самара – Новокуйбышевск, Борма – Кошки – Погрузная, Похвистнево – Клявлино, Самара – Бугуруслан, Самара-Оренбург до автомобильной дороги Самара-Волгоград и другие.

В ходе капитального ремонта дорог регионального значения в целях обеспечения безопасности дорожного движения проведены работы по строительству тротуаров и устройству наружного освещения в 31 населенном пункте, из них в 2024 году в 8 населенных пунктах.

Также в рамках дорожных работ проведено обустройство дополнительных пешеходных переходов, строительство искусственных дорожных неровностей, установлены современные светофорные объекты, барьерное ограждение, новые дорожные знаки, дорожная разметка с использованием современных материалов.

В 2025 году масштабная работа по обновлению дорожной сети в регионе продолжится в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Самарская область