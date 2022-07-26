В Сызрани приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия на участке дороги «Урал» - Варламово - Сызрань

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В Сызрани приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия на участке км 0+000 - км 3+400 автомобильной дороги «Урал» - Варламово - Сызрань.



Проектом предусмотрено:

- обновление конструктивных слоев дорожной одежды, дорожного покрытия в соответствии с новым ГОСТом,

- укрепление обочин щебнем с асфальтогранулянтом,

- ремонт водопропускных труб,

- установка дорожные знаки, сигнальных столбики, барьерного и пешеходного ограждения.



На остановках общественного транспорта обустроят заездные карманы и автономное освещение на солнечных батареях, на пешеходных переходах устроят пандусы и тактильную плитку для движения маломобильных групп. Разметку нанесут термопластиком.

Фото: минтранс СО