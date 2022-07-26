В Сызрани приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия на участке дороги «Урал» - Варламово - Сызрань

В Сызрани приступили к укладке верхнего слоя дорожного покрытия на участке км 0+000 - км 3+400 автомобильной дороги «Урал» - Варламово - Сызрань.
Проектом предусмотрено:
- обновление конструктивных слоев дорожной одежды, дорожного покрытия в соответствии с новым ГОСТом,
- укрепление обочин щебнем с асфальтогранулянтом,
- ремонт водопропускных труб,
- установка дорожные знаки, сигнальных столбики, барьерного и пешеходного ограждения.
На остановках общественного транспорта обустроят заездные карманы и автономное освещение на солнечных батареях, на пешеходных переходах устроят пандусы и тактильную плитку для движения маломобильных групп. Разметку нанесут термопластиком.
Фото: минтранс СО