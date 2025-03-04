В Самарской области введено ограничение движения для всех транспортных средств на М-5

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В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Самарской области введено ограничение движения:



- для всех транспортных средств с 17:00 04 марта 2025 до 10:00 05 марта 2023 на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск подьезд к городу Оренбург с 98 по 129 км (Нефтегорский, Борский районы).



Данная мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.



Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Фото: ГАИ СО