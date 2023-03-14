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Трасса с 0 км по 28,5 км, от автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» до границы с Татарстаном входит в опорную дорожную сеть Российской Федерации
В Самарской области приступят к реализации очередного капиталоемкого объекта дорожной инфраструктуры
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В Самарской области приступят к реализации очередного капиталоемкого объекта дорожной инфраструктуры

14 марта 2023 14:41
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Трасса с 0 км по 28,5 км, от автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» до границы с Татарстаном входит в опорную дорожную сеть Российской Федерации

В Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается реализация масштабных проектов. На прошедшей неделе завершились конкурсные процедуры по очередному капиталоемкому объекту дорожной инфраструктуры – участка протяженностью 28,75 км автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района.

Трасса с 0 км по 28,5 км, от автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» до границы с Татарстаном входит в опорную дорожную сеть Российской Федерации, обеспечивает межрегиональные и транзитные перевозки.

Опорная сеть автомобильных дорог сформирована Минтрансом России и Федеральным дорожным агентством совместно с субъектами. Ключевые цели — повышение транспортной связанности территорий, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения, а также достижение национальных целей развития страны на период до 2035 года.

На территории Самарской области расположены 24 участка региональных дорог, входящих в опорную сеть Российской Федерации, общей протяженностью 647 км. Сейчас в нормативном состоянии находится 65,9 % - 426,37 км.

За предстоящие пять лет необходимо привести в нормативное состояние не менее 85 процентов всей опорной сети автодорог страны.

Проектом капитального ремонта автодороги «Сергиевск - Челно-Вершины» - Кошки» - Островка - Новое Фейзуллово - Мамыково - граница района предусмотрено усиление и уширение дорожной одежды, ремонт пересечений и примыканий. Общая площадь нового дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси ЩМА–16, способного выдерживать высокие и интенсивные нагрузки транспортного потока, составит около 270 тыс. кв.м.

Подрядная организация к большим объемам работ готова: «У нас есть мощности для производства нужного количества асфальтобетонных и бетонных смесей, запасы инертных материалов. Выпуск планируем с асфальтобетонного завода и бетоносмесительной установки в п. Суходол. Также, формируем асфальтоукладочные комплексы, в составе которых предусматривается применение перегружателей, для сохранения температурного режима горячих асфальтовых смесей.  Комплектуем бригады специалистов», -  рассказала Ирина Анашина, начальник производственно-технического отдела строительной кампании.

В составе дороги в нормативное состояние приведут два моста через р. Липовка на км 1+033 и черз р. Кондурча на км 15+660. Отремонтируют опоры, пролетные строения, сопряжения с дорогой, водоотвод с проезжей части и лестничные сходы, укрепят конусы.

Учитывая, что дорога является маршрутом межрегиональных и межмуниципальных пассажирских перевозок, устроят остановочные карманы, посадочные площадки из асфальтобетона и установят 12 автобусных павильонов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения установят 986 дорожных знаков, обустроят более 56 км барьерного ограждения, с обеих сторон проезжей части, практически на всем протяжении ремонтируемого участка, около 2-х км пешеходного ограждения, построят тротуар площадью 7,4 тыс. кв. м. Также обустроят более одного км наружного освещения в д. Новое Фейзуллово.

Стоимость контракта: 2 млрд 196 млн рублей. К работам подрядная организация должна приступить не позднее 1 июня 2023 года, завершить - до 1 июля 2025 года.

Задачи развития дорожной сети в регионе ставит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В 2023 году предстоит решить не менее масштабные задачи. «Нас ждет напряженная работа. Каждый год мы увеличиваем усилия по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Надеюсь, что новые рекорды будут и в следующем году: все для этого сделаем», - отмечает глава региона.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

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