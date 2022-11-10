В Самаре обновлены дороги, ведущие к туристически привлекательным местам

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Комфортные дороги для города-курорта: в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновлены маршруты, ведущие к туристически привлекательным местам.



Город Самара по праву является туристически привлекательным: Жигулевские горы и волжские просторы притягивают взгляд и гостей региональной столицы, и местных жителей, не устающих любоваться красотой.



Так, в этом году преобразились улицы Сергея Лазо, 8 Марта, а также улица Солдатская, ведущие к Вертолетной площадке и обновленному скверу возле ЗАГСа, расположенного на пересечении улиц Сергея Лазо и Симферопольской.



Также в фокусе внимания жителей, любящих атмосферу «старого города» и прогулки по набережной вдоль реки Волга – улицы Вилоновская и Волжский проспект.



Улица Ставропольская в границах улиц XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной, а также проспект Кирова на участке от Московского шоссе были отремонтированы большими «картами». Теперь жители и гости города смогут комфортно добраться до парков «Воронежские озера» и «Молодежный». В 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» успешно прошел первый этап их благоустройства.



Таким образом, туристическая привлекательность города является его «визитной карточкой», а знаковые места становятся центрами притяжения жителей и гостей Самары. По этой причине комплексный подход к обновлению инфраструктуры, в том числе дорожной, имеет приоритетное значение.

Фото: пресс-служба правительства СО