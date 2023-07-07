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В Самаре вышел на финишную прямую ремонт проспекта Ленина

7 июля 2023 19:33
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Объект обновляют на всем протяжении – от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой (1,8 км).

В Самаре вышел на финишную прямую ремонт проспекта Ленина, входящего в опорную дорожную сеть города. Работы организованы на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», который реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина и поддерживается губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Объект обновляют на всем протяжении – от улицы Полевой до улицы Ново-Садовой (1,8 км).

«В настоящее время завершается устройство верхнего слоя покрытия из высокопрочной смеси ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем на проспекте Ленина на участке от Ново-Садовой до Полевой. На этой улице сейчас уложено уже 33,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, произведена замена 16 смотровых люков, изготовленных с резиновой ставкой и закрывающимся затвором, что позволяет минимизировать кражи, а также уровень шума при проезде автомобилей. Кроме того, обновили 43 люка дождеприемных колодцев», – пояснил начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Отметим, что по проспекту Ленина пролегают как автобусные, так и трамвайные маршруты. Межрельсовое пространство на 4 перекрестках, которые согласно анализу дорожной обстановки являются самыми загруженными, обновили в первую очередь – еще 3 месяца назад отремонтировали локации на пересечении с улицами Первомайской, Осипенко, Челюскинцев и Ново-Садовой. Учли обращения автомобилистов – при поворотных маневрах во время проезда через трамвайные пути нередко образовывались заторы, особенно в часы пик. Современная литая асфальтобетонная смесь, которую использовали для обновления трамвайного междупутья, подходит для таких участков с напряженным движением. Она позволяет выдерживать серьезные нагрузки, в том числе вибрацию при следовании трамваев.

Качество ремонта находится на непрерывном контроле: МБУ «Дорожное хозяйство» отслеживает, как производится укладка основания дороги, температурные показатели смеси, качество битума, проход асфальтоукладчиков. Через сутки после укладки специализированная лаборатория выезжает на объект совместно с подрядной организацией и отбираются керны, которые проходят лабораторные испытания. В случае если данные работы были выполнены качественно, в соответствии со всеми строительными нормами и ГОСТами, то происходит приемка. Если же выявляется брак, то подрядчик обязан выполнить работы за собственный счет до достижения требуемых показателей.

 

Фото:  администрация Самары

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