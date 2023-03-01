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В Самаре службы благоустройства продолжают вести работы по аварийно-ямочному ремонту

1 марта 2023 17:11
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Погодные условия позволяют активизировать их.

В Самаре службы благоустройства продолжают вести работы по аварийно-ямочному ремонту. Погодные условия позволяют активизировать их. Для производства работ используется литая асфальтобетонная смесь. Ее температура превышает температуру стандартной асфальтобетонной смеси и составляет от 210 до 250 градусов Цельсия. Благодаря этому влага из подготовленной на дорожном покрытии «карты» выпаривается.

Так, в ночь на 1 марта, аварийно-ямочный ремонт проводили на одной из самых протяженных улиц Самары – Солнечной, которая пролегает через 3 внутригородских района. Дороги местного значения ремонтируют круглосуточно, но основной объем мероприятий выполняется, когда нет интенсивного дорожного трафика. Это позволяет охватить больше локаций. К тому же ничто не мешает застыванию смеси, а на это при нынешней погоде требуется не менее 20 минут.

К настоящему времени (за почти 2 недели) в областном центре аварийно-ямочный ремонт выполнен на площади порядка 1 200 квадратных метров. На многих участках дефекты дорожного полотна ликвидированы, но это лишь временная мера (поддерживающий ремонт). С наступлением нового дорожно-строительного сезона (после схода снега и установления постоянных положительных среднесуточных температур наружного воздуха) самарские дороги начнут приводить в порядок масштабно, с применением высокопрочной горячей асфальтобетонной смеси на полимерно-битумном вяжущем. В частности, методом больших «карт» (свыше 100 погонных метров) несколько десятков дорожных объектов обновят по всей ширине проезжей части в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Пока же, до конца апреля, дорожные службы планируют справиться с аварийно-ямочным ремонтом на общей площади порядка 9,5 тысячи квадратных метров – это совокупный план ремонта для трех подрядчиков: МП «Благоустройство», которое первым приступило к таким работам в 7 районах города, а также ООО «Экомед» – в Самарском районе и ООО «Конор» – в Кировском районе.

При формировании перечня локаций учитывается результат мониторинга состояния того или иного участка, востребованность улицы, интенсивность движения по ней городского общественного транспорта и личного транспорта горожан, наличие учреждений медицинской, образовательной, социальной сферы и других объектов жизнеобеспечения и, конечно, предписания надзорных органов и обращения общественных организаций и жителей, в том числе направленные через социальные сети и СМИ.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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