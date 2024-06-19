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В Самаре ограничат движение транспорта во время соревнований по велосипедному спорту

19 июня 2024 18:08
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21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа и 8 сентября 2024 года.

Внимание горожан! Временное ограничение движения транспорта в связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту

Дата: 19.06.2024 15:44

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту на территории города Самара временно –  с 8:00 до 15:00 21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа и 8 сентября 2024 года – будет ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны) на следующих участках:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также на вышеуказанных участках улично-дорожной сети, с 18:00 20 июня до 15:00 23 июня, с 18:00 3 июля до 15:00 5 июля, с 18:00 18 июля до 15:00 19 июля, с 18:00 20 июля до 15:00 21 июля, с 18:00 12 августа до 15:00 15 августа, с 18:00 7 сентября до 15:00 8 сентября 2024 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 8:00 до 15:00 21, 22, 23 июня, 4, 5, 19, 21 июля, 13, 14, 15 августа, 8 сентября 2024 года городской пассажирский транспорт (автобусы маршрутов №№ 83,88) проследуют по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Теги: Самара

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