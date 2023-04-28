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В Самаре наносят дорожную разметку

28 апреля 2023 17:34
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В ночь на 28 апреля рабочие вышли на проспект Юных Пионеров.

В Самаре на автомобильных дорогах местного значения подрядчик, выигравший конкурс, уже наносит разметку согласно условиям муниципального контракта. В текущем году, как и в следующем, предусмотрено охватить такими работами по 120 тысяч кв. м во всех внутригородских районах. Как правило, согласно контракту, заключенному с Департаментом городского хозяйства и экологии, разметка наносится:

- на проезжую часть вблизи учебных учреждений;
- на участках, фигурирующих в предписаниях надзорных органов;
- на дорогах, отремонтированных и принятых после ремонта;
- в рамках гарантийных обязательств.

ГОСТ устанавливает виды разметки. Есть линии для разделения транспортных потоков, для маркировки дорожного покрытия во встречных и попутных направлениях, стоп-линии на подъезде к светофорным объектам, «зебра» и др.

Качество работ контролируется на всех этапах. Прежде всего, за этим следит подрядчик.

Так, в ночь на 28 апреля рабочие вышли на проспект Юных Пионеров. В частности, работы велись возле парка им. 50-летия Октября, вдоль Аллеи Трудовой Славы. 

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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