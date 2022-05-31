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В Самаре на улице Гагарина начался ремонт в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Через Железнодорожный и Советский районы пролегает одна из основных транспортных артерий города – улица Гагарина. Здесь стартовали работы на проезжей части.

В текущем году улица Гагарина будет отремонтирована на всем ее протяжении – от улицы Победы до Московского шоссе, а это 4,6 километра.



Чтобы не осложнять трафик, подрядчик выходит на участки исключительно в ночное время. Так, в ночь на 31 мая техника и дорожные рабочие были сосредоточены в границах улиц Карбышева и Авроры (трудились в направлении «в город»). Более 20 тысяч квадратных метров покрытия уже отфрезеровано.

Фото: администрация Самары