В регионе автоинспекторы применяют комплекс «Гарпун» для  фиксации нарушений ПДД

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В ведение сотрудников Госавтоинспекции Самарской области поступили аппаратно-программные комплексы идентификации транспортных средств по их государственному регистрационному знаку «Гарпун», которые в настоящее время используются в крупных городах: Самара, Тольятти и Сызрань.

АПК «Гарпун» представляет собой систему, производящую видеоаналитику транспортного потока, а также имеющую возможность совершать сверку с базой данных государственных номеров транспортных средств, представляющих оперативный интерес, с последующей передачей результатов через периферийное оборудование.

Благодаря информационному банку данных и «машинному зрению», АПК «Гарпун» в режиме реального времени позволяет сотрудникам ГИБДД в потоке транспортных средств выявлять транспортные средства, снятые с регистрационного учета, в том числе собственники которых умерли; с подложными и видоизмененными регистрационными знаками; с иностранными регистрационными знаками; автомобили, находящиеся в собственности несовершеннолетних.

С использованием данных комплексов только за одну неделю выявлено и задержано 58 автомашин, из них в Самаре – 36, в Тольятти – 16, в Сызрани – 6, передает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области