Три популярных городских маршрута, планируемых к обновлению в рамках дорожного нацпроекта в 2023 году

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При формировании плана ремонтной кампании свою роль играет множество факторов, среди них – обращения горожан и предписания органов ГИБДД, которые акцентируют внимание на наиболее нуждающихся в ремонте участках дорог.



Третье место – улица Революционная. В будущем году изменения претерпит участок в границах улицы Гагарина и Московского шоссе.



Второе место – улица Уральская. В 2023 году подрядная организация приступит к обновлению автодороги, начиная от развязки улицы Утевской и Кряжского шоссе, до улицы Барнаульской.



Первое место – улица Алма-Атинская. В следующем году ремонт будет продолжен – изменения коснутся участка улицы Алма-Атинской от улицы Республиканской до улицы Стара-Загора.



Всего в Самаре в 2023 году только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» силами двух подрядчиков обновят дороги совокупной протяженностью более 43 км.

Фото: администрация Самары