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Три популярных городских маршрута, планируемых к обновлению в рамках дорожного нацпроекта в 2023 году

22 ноября 2022 16:10
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Всего в Самаре в 2023 году по нацпроекту «БКД» силами двух подрядчиков обновят дороги совокупной протяженностью более 43 км.

При формировании плана ремонтной кампании свою роль играет множество факторов, среди них – обращения горожан и предписания органов ГИБДД, которые акцентируют внимание на наиболее нуждающихся в ремонте участках дорог.
 
Третье место – улица Революционная. В будущем году изменения претерпит участок в границах улицы Гагарина и Московского шоссе. 
 
Второе место – улица Уральская. В 2023 году подрядная организация приступит к обновлению автодороги, начиная от развязки улицы Утевской и Кряжского шоссе, до улицы Барнаульской. 
 
Первое место – улица Алма-Атинская. В следующем году ремонт будет продолжен – изменения коснутся участка улицы Алма-Атинской от улицы Республиканской до улицы Стара-Загора. 
 
Всего в Самаре в 2023 году только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» силами двух подрядчиков обновят дороги совокупной протяженностью более 43 км.

 

Фото:   администрация Самары

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