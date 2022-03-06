Подразделения МЧС СО помогают в ликвидации затора на проезжей части в Кинельском районе

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На месте затора находились 50 автомобилей. Привлечена специальная техника м.р. Кинельский: 1 шнекоротор, 1 комбинированная дорожная машина, 1 трактор. Незамедлительно была направлена группировка сил и средств в составе 12 человек, 6 ед. техники Волжского спасательного центра МЧС России, группировка поисково-спасательной службы Самарской области в количестве 3 тех. и 5 чел., (автомобиль для обогрева на базе КамАЗ, снего­ход). Также для контроля за обстановкой на место затора была направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области, мобильный узел связи Главного управления, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Кинельского района.

Подразделениями МЧС России оказывалась помощь в расчистке проезжей части от снежных заносов. Водителям оказывалась помощь в доставке их в стационарный пункт обогрева на базе Дома культуры в н.п. Бузаевка, обеспечивался подвоз топлива. В настоящее время затор ликвидирован, автомобили эвакуированы. Участок автодороги перекрыт в соответствии с распределительным актом Поволжуправавтодора. Для ликвидации последствий затора задействованы 48 человек и 28 единиц техники. Работы по расчистке проезжей части продолжаются. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

Фото: облМЧС