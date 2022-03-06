Подразделения МЧС СО помогают в ликвидации затора на проезжей части в Кинельском районе

На месте затора находились 50 автомобилей. Привлечена специальная техника м.р. Кинельский: 1 шнекоротор, 1 комбинированная дорожная машина, 1 трактор. Незамедлительно была направлена группировка сил и средств в составе 12 человек, 6 ед. техники Волжского спасательного центра МЧС России, группировка поисково-спасательной службы Самарской области в количестве 3 тех. и 5 чел., (автомобиль для обогрева на базе КамАЗ, снегоход). Также для контроля за обстановкой на место затора была направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области, мобильный узел связи Главного управления, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона Кинельского района.
Подразделениями МЧС России оказывалась помощь в расчистке проезжей части от снежных заносов. Водителям оказывалась помощь в доставке их в стационарный пункт обогрева на базе Дома культуры в н.п. Бузаевка, обеспечивался подвоз топлива. В настоящее время затор ликвидирован, автомобили эвакуированы. Участок автодороги перекрыт в соответствии с распределительным актом Поволжуправавтодора. Для ликвидации последствий затора задействованы 48 человек и 28 единиц техники. Работы по расчистке проезжей части продолжаются. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.
Фото: облМЧС