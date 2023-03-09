Ограничено движение транспорта на участке дороги М-5 в Самарской области

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Внимание! Введено временное ограничение движения.

По информации ФКУ «Поволжуправтодор», в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (туман, низкая видимость) с 20.30 09.03.2023 введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 890 по 945 км (м.р. Сызранский, м.р. Ставропольский).

Ориентировочное время окончания ограничения движения 24.00 09.03.2023.

Будьте внимательны и осторожны!

Звоните по телефонам «01» (со стационарного телефона) или «101» (с сотового телефона).