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Нацпроект БКД: в регионе применяются современные, эффективные дорожные технологии

18 января 2022 17:44
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По итогам 2021 года доля объектов, на которых использовались новейшие материалы, составила 56%.

Масштабные ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области ведутся с применением наилучших технологий, материалов и технологических решений. 

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства, разработанной по инициативе Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

По итогам 2021 года доля объектов, на которых использовались новейшие материалы, составила 56%. По протяженности - более 90% дорожного покрытия, 246 км из 272 км региональных трасс, уложено с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 16, ЩМА 20, асфальтобетона марок А 16 ВН и А 16 ВТ.

Современные асфальтовые покрытия отличаются повышенными показателями упругости, водостойкости и износостойкости, применяются при строительстве новых объектов и капитальном ремонте дорог, улиц с высокой интенсивностью движения автотранспорта. 

Необходимо отметить, что благодаря реализации дорожного нацпроекта, новые и эффективные материалы теперь внедряются и на самарских дорогах. Так, в 2021 году, улица Владимирская, участок от улицы Больничной до Безымянной, длиной почти 2 км, площадью более 22 тысяч квадратных метров дороги, отремонтировали на всю ширину проезжей части с применением технологии устройства слоев дорожной одежды из асфальтобетона А 16 ВН.

«Данный тип асфальта предусмотрен на этой улице самим заказчиком, основываясь на интенсивности дорожного движения. Новая смесь А16ВН обладает улучшенными физико-механическими свойствами, и стоит отметить, что в этом сезоне на самарских дорогах мы с ней работаем впервые», - рассказал представитель подрядной организации Павел Шиманков.

В 2021 году, в Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние привели всего 400 км дорог (272 км в области, 128 км в городах Самаре и Тольятти). Отремонтировали 15 мостов и путепроводов составе автомобильных дорог, протяженностью более 575 п.м.

Почти на всех объектах выполнили полный комплекс работ по обновлению мостовых сооружений. Заменили балки пролетных строений, обновили конструкцию дорожной одежды, выполнили переустройство мостового полотна и деформационных швов, также применив современные технологические решения.

«При устройстве деформационных швов использовали комплектующие элементы и технологии фирмы «Maurer Sohne», а также конструкции щебеночно-мастичных деформационных швов Thorma Joint, которые перекрывают температурный зазор в сооружении, обеспечивая безопасность движения и комфортность проезда», - пояснил Антон Востриков, главный специалист управления строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального минтранса.

В процессе приведения к нормативу мостовых сооружений, восстановили защитный слой бетонных поверхностей мостовых конструкций. Выполнили устройство новых сопряжений мостов с подходами, а для их устойчивости и защиты сделали монолитное укрепление конусов.

Кроме того, в Кинель-Черкасском и Большеглушицком районах Самарской области, капитально отремонтировали два объекта с использованием технологии холодной регенерации, для получения прочного, однородного дорожного основания с улучшенными физико-механическими характеристиками.

 

Фото:    правительство СО

 

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