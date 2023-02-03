На участке автомобильной дороги "Тольятти-Ташелка" ограничено движение транспорта

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В связи с неудовлетворительным дорожно-эксплуатационным состоянием автомобильной дороги с 10+100 по 19+000 км автомобильной дороги "Тольятти-Ташелка" на территории муниципального района Ставропольский, сотрудниками Госавтоинспекции принято решение о введении ограничения движения всех транспортных средств 03.02.2023 с 20.00

Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, сообщает пресс-служба ГИБДД Ставропольского района.