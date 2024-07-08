На проезде Мальцева в Самаре выполняют ремонт на средства профильного нацпроекта

106

Проезд Мальцева в Советском районе Самары обновляют в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность объекта ремонта в границах Заводского шоссе и улицы Прожекторной составляет 1,3 км. Здесь следует общественный транспорт (автобусы). Отметим также, что дорога проходит через промышленную зону.

В минувшую пятницу на объекте началось фрезерование старого слоя покрытия. Подрядчик трудился без выходных и с этим видом работ справился уже к началу текущей недели. Как поясняют специалисты, в среднем за смену фрезеруют 5-8 тысяч кв. м полотна.

На период ремонта полностью дорога не перекрывается, движение возможно по свободным полосам.

К настоящему времени на дорожном объекте с задачами справились почти на 40%. Через 2-2,5 недели планируется приступить к укладке нового дорожного полотна, если завершатся все подготовительные работы.

К оплате будут приниматься только те работы, которые подрядчик выполнит в соответствии с национальными стандартами, в заданных параметрах согласно условиям муниципального контракта.

Фото: администрация Самары