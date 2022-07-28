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Игорь Комаров и Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автомобильной дороги «Обход Тольятти»
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Игорь Комаров и Дмитрий Азаров дали старт монтажу крупнейшего пролетного строения автомобильной дороги «Обход Тольятти»

28 июля 2022 15:55
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Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану.

В четверг, 28 июля, Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проверили ход строительства автомобильной дороги «Обход Тольятти», которая входит в состав международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай». Здесь Полпред и Глава региона дали старт важнейшему этапу работ – надвижке на одном из крупнейших путепроводов в составе дороги.

Трасса «Обход Тольятти» общей протяженностью в 100 км, включая мост через Волгу, является частью транспортного маршрута «Европа - Западный Китай». Строительство дороги началось в конце 2019 года. Сегодня в ходе рабочего визита в Самарскую область Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров вместе с Главой региона Дмитрием Азаровым проверил ход строительства трасcы «Обход Тольятти». О текущей ситуации им доложил генеральный директор компании – подрядчика                       АО «ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев. В настоящее время на строительстве дороги работает 1700 специалистов, на возведении моста – еще около 2000 человек. На 18-ти км автомобильной трассы уже уложен верхний слой дорожного покрытия. 

Согласно графика работ на строительстве трассы начинается важнейший этап. Это начало монтажа пролетного строения методом надвижки на путепроводе на участке дороги в 3,5 км от трассы М-5 в районе села Зеленовка Ставропольского района. Это будет уникальное сооружение по своей конструкции. Путепровод возведут над коммуникациями «Тольяттиазота» и железнодорожными путями. Сооружение имеет 3 пролета общей протяженностью 390,5 метра. Общий вес металлоконструкций – 5400 тонн. Надвижка пролетного строения включает 6 стадий. Общая длина надвигаемой конструкции на 1 стадии -147,57 метра. Старт работам по надвижке дали Игорь Комаров и Дмитрий Азаров.

«Мы пересекаем основные коммуникации завода ТОАЗ, поэтому строим путепровод. Сегодня собран первый этап металлического пролетного строения. С помощью толкающего устройства вся конструкция будет двигаться по специальному штапелю и будет осуществлен процесс начала монтажа пролетного строения. После надвижки первых 60 метров дальше идет сборка пролетного строения, далее очередной этап наджвижки. Первый этап будет завершен через три дня. Вся конструкция – в следующем году согласно графику», - рассказал руководитель проекта АО «ДСК «АВТОБАН» Антон Гурьянов, - Центральный пролет, который над коммуникациями ТОАЗа, длиной 160 метров. Это уникально для такого вида монтажа и в принципе для перекрытия таких длин пролетов. Сложная технология и уникальный проект в масштабе всей страны».

По информации подрядчиков, текущая техническая готовность трассы «Обход Тольятти» с мостом через Волгу – 57%. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 2024 год. Будет организовано четырехполосное движение, освещение. По предварительным расчетам, интенсивность трафика по трассе составит 60 тыс. автомобилей в сутки. Как отмечают подрядчики, «ресурсов достаточно, финансированием обеспечены». 

По графику идут и работы на строительстве моста через Волгу, где также применяются уникальные технологии. Об этом Полпреду рассказал Губернатор Дмитрий Азаров, который контролирует строительство трассы «Обход Тольятти» и регулярно бывает на месте проведения работ. 

Трасса «Обход Тольятти» - это самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Объект имеет особое значение для выстраивания новых логистических цепочек с Китаем, а также другими странами, повышает инвестиционный потенциал Самарской области, открывает новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии. «Сейчас все предприятия, экспортировавшие свои товары, столкнулись с необходимостью выстраивания новых логистических цепочек, с поиском выхода на азиатские рынки, в том числе Китая. Конечно, без развитой транспортной инфраструктуры сделать это невозможно. Поэтому трасса имеет стратегическое значение для Самарской области и всей страны. Важно, что с его запуском появятся новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест», - сказал Игорь Комаров.

Выполнение работ на масштабном объекте, имеющем стратегическое значение для Самарской области и всей страны, ведется согласно графику за счет стабильного финансирования. Его удалось обеспечить благодаря поддержке проекта со стороны Правительства РФ и системной работе властей Самарской области под руководством Губернатора Дмитрия Азарова. Только в последние месяцы на завершение строительства объекта Главе региона удалось привлечь значительный объем средств. «Глава региона уделяет особое внимание объекту, особенно на протяжении последнего полугода, когда необходимо было решить ряд вопросов с финансированием», - отметил директор компании – подрядчика АО «ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев.

Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что строительство объекта будет идти по плану: «Эта дорога нужна стране, особенно в нынешних условиях, ведь она является частью магистрального транспортного пути в Китай. Регион взял на себя ответственность. И как верно мы поступили, что начали этот проект. На объекте используются уникальные методы производства работ и технологические подходы, которые еще нигде не реализовывались. Многое приходится делать впервые. Хочу отметить самоотверженность и профессионализм всех, кто работает на строительстве, а также инженерно-конструкторский гений».

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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