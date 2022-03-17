Благодаря нацпроекту продолжится ремонт дороги Отрадный – Богатое - Борское

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в 2022 году продолжится ремонт межмуниципальной автомобильной дороги «Отрадный – Богатое» – Борское на участке км 39+000 – км 47+325.

Трасса связывает населенные пункты нескольких муниципальных районов между собой и входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Кроме того, по дороге проходят школьные маршруты и один из туристических маршрутов в Бузулукский бор - национальный парк, расположенный в Самарской и Оренбургской областях России.

Проектом предусмотрено усиление и уширение дорожной одежды, устройство двухслойного щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия с применением современных материалов, в соответствии с новым ГОСТом. Также, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы и места пересечений и примыканий, установят барьерное ограждение протяженностью 184 м., сигнальные столбики (195), дорожные знаки (82), разметку нанесут термопластиком.

В составе автомобильной дороги отремонтируют два моста: через овраг на км 42+740 и овраг Ржавчик на км 44+416.

Таким образом, в рамках дорожного нацпроекта, начиная с 2020 года в нормативное состояние будет приведено 33 км автодороги «Отрадный – Богатое» – Борское.

В 2020 году капитально отремонтировали участок протяженностью 15 км, км 14+000 - км 28+000, проходящий по территории Кинель-Черкасского и Борского районов.

В 2021 году отремонтировали 11 км, участок км 28+000-км 39+000.

На всем протяжении ремонтные работы выполнены комплексно, помимо ремонта дорожного полотна, обустроили пешеходные переходы, установил светофорные объекты, барьерные и пешеходные ограждения, дорожные знаки, тротуары, обновили остановочные пункты.

Фото: правительство СО

