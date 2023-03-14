15 марта временно ограничат движение на автомобильной дороге А-300 в Самарской области

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ФКУ «Поволжуправтодор» распорядительный акт о «О введении временного прекращения движения», в соответствии с которым в связи с необходимостью проведения следственных мероприятий с 13.00 до 14.00 15.03.2023 будет введено полное ограничение движения для транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан с 89 по 90 км (м.р. Большеглушицкий).

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