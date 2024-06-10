12 июня будет ограничено движение транспорта по ул. Молодогвардейской в Самаре

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В связи с проведением фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ» с 08:00 до 22:00 12 июня будет ограничено движение транспорта по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Полевой до ул. Маяковского.

Также на этом участке с 18:00 11 июня до 22:00 12 июня будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.



Кроме того, с 08:00 до 22:00 12 июня автобусы маршрута № 24 проследуют по скорректированной схеме, сообщили в департаменте транспорта города Самары.

Подробнее с временной схемой организации движения транспорта можно ознакомиться в приложении.