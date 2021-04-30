Жители высадили ели и туи в микрорайоне «Новая Самара»

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29 апреля Елена Лапушкина вместе с жителями высадили ели и туи в микрорайоне «Новая Самара».

В феврале этого года мэр пообещала жителям решить вопрос о посадке деревьев взамен тех, которые спилили из-за проведения работ по строительству новой школы и расширения микрорайона.

Активные горожане сами выбрали место, где высадили новые растения – несколько десятков туй и елей.

Деревья были выращены в питомниках муниципального предприятия "Спецремстройзеленхоз". Для посадки решили взять именно хвойные деревья, так как они более устойчивы к местным погодным условиям и приживаемость таких растений высокая.

«При выборе места для посадки деревьев мы прислушались к жителям. Было выбрано место, мимо которого люди проходят каждый день, когда идут на остановку, в школу или в магазин. Уверена, что все высаженные сегодня деревья приживутся, и будут радовать людей еще долгие годы» – отметила Елена Лапушкина.

Активисты пообещали Главе города бережно следить за новыми растениями. Они отметили, что в их районе много людей, которые любят и умеют ухаживать за деревьями.