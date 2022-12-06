"Жилье и городская среда": в 2023 году в Самаре продолжится благоустройство дворовых пространств

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Во внутригородских районах Самары в 2023 году продолжится работа по благоустройству дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Напомним, в 2022 году в областном центре только по нацпроекту преобразилось 56 дворов.

Так, Администрацией Железнодорожного района Самары определена подрядная организация, с которой заключен контракт на выполнение работ по благоустройству 5 дворовых территорий по следующим адресам:

ул. Рабочая, 85

ул. Спортивная, 12, 14

ул. Гагарина, 29

ул. Гагарина, 41

ул. Революционная, 143, 145, 145А, 147.

В рамках благоустройства запланированы работы по ремонту внутриквартальных проездов, обустройству парковочных карманов, тротуарных дорожек. Предусмотрена установка детских и спортивных комплексов с безопасным покрытием, скамеек, урн, ограждения, проведено освещение и озеленение дворовых пространств.