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Завтра в Самаре пройдет первый Гагаринский субботник в рамках традиционного месячника по благоустройству.

Помимо представителей коммунальных служб и служб благоустройства города, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, волонтеров в генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и неравнодушные горожане.



Желающим присоединиться к наведению чистоты и порядка во дворах, рассказываем, где можно получить необходимый инвентарь. Если вы не знаете, какая управляющая организация обслуживает ваш дом, можете воспользоваться удобным сервисом, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: pixabay