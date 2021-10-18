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В Самарской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершили один из самых сложных этапов строительства мостового перехода через реку Самара. На путепроводе через железную дорогу на 1094 км перегона Кряж – Самара установили пролетные строения в оба направления транспортного движения.

Напомним, проектом предусмотрено строительство четырёх – шести полосной автомобильной дороги протяженностью 7,8 км. В составе дороги три транспортные развязки: на пересечении с улицей Утевской, на пересечении с улицей Грозненской и путепровод через железнодорожные пути.

Основные работы на двух развязках завершены полностью. В настоящее время подрядная организация выполняет обустройство опор освещения, барьерного ограждения, установку дорожных знаков и озеленение прилегающей территории.

На путепроводе через железную дорогу, в настоящее время, приступили к укладке слоев дорожной одежды. Длина металлической конструкции путепровода составляет более двухсот метров. Строители применяли метод продольной надвижки пролетов, при котором конструкции собирались на стапеле и при помощи гидравлического оборудования поочередно надвигались по скользящим устройствам на готовые опоры.

«Это путепровод через основной ход железной дороги Самара-Москва. В ходе строительства возникали определенные сложности, потому что движение остановить на такой важной для страны магистрали не представлялось возможным. Прорабатывали совместно с руководством железной дороги ограничения движения. Трудности преодолели. Надвижка пролётных строений полностью завершена, в конце ноября планируем запустить здесь движение», - рассказал Андрей Дешевых, директор службы заказчика – застройщика регионального министерства.

Напомним, строительство II этапа Самарского мостового перехода (по проекту «Фрунзенский») стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Безопасные качественные дороги» инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта предусмотрены целевые средства на реализацию крупных инфраструктурных объектов, в том числе работающих в режиме перегрузки.

Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была проделана огромная работа по обеспечению и выделению дополнительных средств из федерального бюджета для ускорения строительства мостового перехода. Результатом стали опережающие темпы строительства важного инфраструктурного объекта.

Магистральная дорога общегородского значения будет иметь выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, а также на региональную дорогу «Самара - Волгоград» и обеспечит транспортную доступность микрорайона «Южный город» и Новокуйбышевска.

Фото: правительство СО