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Вячеслав Федорищев: проблемный участок дороги на улице Демократической в Самаре отремонтируют в 2025 году

6 февраля 2025 20:06
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Вячеслав Федорищев провел прием граждан.

В четверг, 6 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан.

Жительницы Самары Марина Петряева и Анна Криволапова обратились к главе региона по вопросу ремонта автодороги на улице Демократической в Самаре.

Это региональная дорога с четырехполосным движением высокой интенсивности. Сейчас она остро нуждается в проведении полноценного ремонта дорожного полотна - «ямочного» ремонта, который проводит эксплуатирующая организация АО «АСАДО», недостаточно. Ремонт необходим на участке протяженностью 5,78 км от ул. Ташкентская до Волжского шоссе. Кроме того, в районе пересечения с ул. Арена 2018 с правой стороны по направлению из города со стороны стадиона «Самара Арена» прошлой весной образовалась просадка грунта диаметром около 6 метров. Она временно устранена, но здесь также нужен капитальный ремонт.

Вячеслав Федорищев поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергею Карпову организовать ремонт дороги и проблемного участка. Как доложил руководитель ведомства, работы стартуют с началом сезона в текущем году. Предусмотрено восстановить дорожное покрытие, тротуары, укрепить обочины, нанести разметку, устранить провал на перекрестке с восстановлением элементов ливневой канализации.

«Основной ход восстановим летом достаточно быстро, а вот это место с провалом – до конца сезона сделаем», - отметил Сергей Карпов.

Также в планах - привести в порядок остановочные пункты.

Губернатор обратил особое внимание министра на необходимость информирования жителей о работах на данном участке.

«Сделайте так, чтобы все знали, как работы ведутся, учитывали это при своем движении и знали точно, что в этом сезоне вопрос решим», - обратился он к Сергею Карпову.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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