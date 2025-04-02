Вячеслав Федорищев поставил задачу начать ремонт улицы Дачной в этом году

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В среду, 2 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе объезда Самары проконтролировал организацию работ по ремонту улично-дорожной сети.

В числе других глава региона осмотрел проблемный участок дороги на ул. Дачной и на месте провел совещание с министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергеем Карповым, главой г.о. Самара Иваном Носковым, главным управляющим директором ООО «Самарские коммунальные системы» Владимиром Бирюковым, а также представителями подрядчика.

Капитальный ремонт Дачной охватит участок от улицы Пензенской до Чернореченской. Проектом предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, тротуаров, газонов, уличного освещения, дождевой канализации, а также перекладка трамвайных путей на пересечении с ул. Пензенской. Реализовать проект предполагается в два этапа и завершить в конце лета 2026 года.

Вячеслав Федорищев поставил задачу профильному министру и главе города начать ремонт улицы уже в этом году. «Жители ждут не только дорогу — здесь ждут перекладки коммуникаций много лет. Мы сегодня с руководителем компании «СКС» определились окончательно, в этом году перекладка закончится, и мы начнем ремонтировать, а точнее полностью восстанавливать дорогу. В этом году будет сделан один из участков — вместе с регионом, конечно, мы здесь плечо подставим», — отметил он.

Также с 1 апреля начат ремонт Московского шоссе. «Имеющаяся там колея будет устранена, причем в достаточно короткие сроки, хотя объем работ там большой», — подчеркнул губернатор. Как сообщил Сергей Карпов, будет отремонтирована и улица Демократическая на всем протяжении, в том числе произведена замена аварийного участка на съезде к стадиону «Солидарность Самара Арена».

«Мы серьезно увеличили в этом году финансирование на муниципальные дороги. Это один из первых шагов, будем увеличивать последовательно. Наша задача в течение пяти лет удвоить средства, направляемые на ремонт дорог, — не только в Самаре, но и во всем регионе, —отметил Вячеслав Федорищев. — Работу начали, сейчас люди увидят большое количество ремонтов на дорогах, это будет связано с определенными ограничениями в дорожном движении. Просьба отнестись с пониманием, потому что эти ремонты знаковые, значимые, они существенно снизят аварийность».

Губернатор акцентировал внимание на вопросе контроля: «Мы вместе с главой города, с министром выезжаем, смотрим, как работа организована в самом начале, и дальше будем контролировать ход исполнения».

Всего в Самаре в этом году отремонтируют более 70 км дорог. По словам главы города Ивана Носкова, отдельно сейчас с подрядными организациями ведется работа в рамках взятых гарантийных обязательств, а также с ресурсоснабжающими организациями – по восстановлению колодцев, в планах восстановить все в полном объеме до конца лета текущего года.

Общий объем ремонта дорог по области в этом году составляет 420 км (регионального значения – 180 км, местного значения – 240 км).

Фото: пресс-служба Правительства СО