Временно ограничат движение транспорта по улице Чернореченской в Самаре

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В Самаре в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством комплексного ремонта на улично-дорожной сети – на улице Чернореченской, которую приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», – по автомобильной дороге будет временно ограничено движение транспорта. Ограничение распространяется на участок улицы Чернореченской от улицы Владимирской до улицы Спортивной, с 10:00 5 апреля 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года.

Более подробно со схемами организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложениях.

Отметим, что на улице Чернореченской в этом году запланированы работы на инженерных коммуникациях (до устройства нового покрытия приведут в порядок трубопроводы), обновление системы освещения.

Напомним также, что здесь в рамках нацпроекта "Культура" планируется открытие здания бывшего кинотеатра "Россия", в котором после реконструкции разместится муниципальный Самарский молодежный драматический театр «Мастерская». А благодаря другому нацпроекту – "Жильё и городская среда» преобразится находящийся рядом с реконструируемым зданием бульвар (это общественное пространство победило в рейтинговом голосовании, многие жители высказались за его обновление). Поэтому важно, чтобы автодорога и другие элементы благоустройства улично-дорожной сети соответствовали.

Фото: администрация Самары