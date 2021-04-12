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Восстановить плиточное покрытие в Струковском саду планируют до 1 мая

12 апреля 2021 19:40
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приступили к восстановлению поврежденных участков в районе скейт-площадки в Струковском саду. 

ООО «Самарские коммунальные системы» приступили к восстановлению поврежденных участков в районе скейт-площадки в Струковском саду. 

В октябре и декабре 2020 года здесь производились вскрытия для устранения утечек холодной воды силами ООО «СКС». 
Ресурсоснабжающая организация обещает завершить работы по восстановлению благоустройства на площадке до 1 мая текущего года. В рамках запланированных будет восстановлен бордюрный камень и плиточное покрытие. 

Кроме того, в преддверии летнего сезона МАУ «Парки Самары» в рамках месячника по благоустройству выполнит очистку скейт-площадки и восстановление пришедшего в негодность искусственного покрытия.

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