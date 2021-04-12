Восстановить плиточное покрытие в Струковском саду планируют до 1 мая

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ООО «Самарские коммунальные системы» приступили к восстановлению поврежденных участков в районе скейт-площадки в Струковском саду.

В октябре и декабре 2020 года здесь производились вскрытия для устранения утечек холодной воды силами ООО «СКС».

Ресурсоснабжающая организация обещает завершить работы по восстановлению благоустройства на площадке до 1 мая текущего года. В рамках запланированных будет восстановлен бордюрный камень и плиточное покрытие.

Кроме того, в преддверии летнего сезона МАУ «Парки Самары» в рамках месячника по благоустройству выполнит очистку скейт-площадки и восстановление пришедшего в негодность искусственного покрытия.