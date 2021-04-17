Во всех районах Самары сегодня прошел очередной субботник

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Во всех районах Самары сегодня в рамках месячника по благоустройству проходил очередной субботник. Коммунальные службы, обслуживающие организации, предприниматели, сотрудники Администрации города, внутригородских районов приводят в порядок улично-дорожную сеть, парки, скверы, дворы и другие территории.

Наводят чистоту и на общественных пространствах, которые будут участвовать в голосовании за благоустройство в 2022 году.

Так, в Красноглинском районе в ТОП-19 попали две территории: сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий и сквер у ДК «Искра» в поселке Красная Глинка.

“В общей сложности в Красноглинском районе в субботниках задействовано более 1000 человек. В работах по благоустройству участвуют специализированные организации, сотрудники Администрации, жители, предприятия, соцучреждения. В частности, в сквере у ЗАГСа наводят чистоту 30 человек. Здесь проводятся работы по очистке газонов от прошлогодней листвы, побелке деревьев, покраске элементов МАФ”, - рассказала заведующая сектором по благоустройству отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Красноглинского района Елена Адреенок.

При участии жителей был разработан проект благоустройства сквера у ЗАГСа, который предусматривает установку арт-объектов в виде сердец, фонтана, новых лавочек, строительство пешеходных дорожек, обустройство газонов и цветников.

“В проекте благоустройства есть элементы, которые подчеркивают особую тематику сквера, - отметила главный врач ГБУЗ СО “Самарская городская больница №7” Анна Дубасова. - Хочется, чтобы эта территория заиграла новыми красками, стала еще более востребованной и популярной, в том числе и среди молодоженов. Уверена, что жители будут активно участвовать в голосовании за преображение этой территории”.

Активная позиция жителей – одно из ключевых условий для включения общественной территории в программу «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По федеральной программе преображаются не только парки, скверы, аллеи, но и дворовые территории. Обновленные дворы стали популярным место для отдыха, прогулок и активного времяпровождения. Сегодня - субботник, в планах - обустройство цветников.

«Сегодня на 120 территориях, в том числе 94 дворах, трудились 3 130 человек. Заранее нами была предусмотрена выдача инвентаря и перчаток горожанам, которые хотят присоединиться. Организован вывоз собранного мусора на полигоны. Многие граждане решили помочь с наведением чистоты. Особенно это касается площадок, благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и губернаторского проекта «СОдействие». Люди понимают, что ремонт был сделан для них, и готовы прикладывать усилия», - отметила Глава Ленинского района Елена Бондаренко.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в перечень территорий для комплексного ремонта на 2022 год.

Список территорий, представленных для голосования:

1. Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в п. Управленческий

2. "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького

3. Территория детской площадки, прилегающей к бульвару по ул. Челюскинцев

4. Парк Щорса

5. Сквер у ДК "Искра" в п. Красная Глинка

6. Сквер в районе дома № 170 по ул. Ташкентской

7. Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина

8. Детский сквер по ул. Победы

9. Сквер Экономистов

10. Сквер на "Хлебной" площади

11. Сквер Первых Космонавтов ( в районе д. 13 по ул. Гагарина)

12. Сквер по Зубчаниновскому шоссе

13. Городской парк культуры и отдыха "Молодежный"

14. Бульвар по ул. Чернореченской

15. Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников

16. Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина)

17. Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской

18. Сквер имени Куйбышева

19. Парк "Воронежские озера"