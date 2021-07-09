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Во время рабочей поездки Дмитрий Азаров оценил капремонт культурно-досугового центра в Октябрьске

9 июля 2021 20:06
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Качеством выполненных работ остались довольны и жители города, и творческие коллективы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Октябрьск в пятницу, 9 июля, оценил качество выполненного капитального ремонта культурно-досугового центра «Октябрь». 

Напомним, Глава региона впервые приехал в ДК в апреле 2018 года. Тогда здание находилось в плачевном состоянии. Текла крыша, в некоторых помещениях было попросту опасно находиться. Но и тогда, несмотря на состояние дома культуры, в нем проходили репетиции, занимались творческие коллективы.

По итогам осмотра Дмитрий Азаров поручил провести ремонт. В тот же год была отремонтирована крыша. А уже на следующий – началась масштабная реконструкция. Объект был включен в программу мероприятий национального проекта «Культура».

На выполнение работ потребовалось порядка 86,5 миллионов рублей. В итоге полностью обновили выставочный и концертный зал на 240 мест, появились современные гримерки, кабинеты для репетиций и творческих объединений, спортивный зал с раздевалками и многое другое. 

Кроме того, в КДК появилась модельная библиотека – семейное пространство для всех возрастов. Юные октябрьцы занимаются рисованием, здесь действует «Академия детства», клубы для разных возрастов. «Здесь можно познавательно и интересно провести время», – пояснила директор комплекса Мария Иванова.

Центр семейного чтения «БиблДом» – еще одна точка притяжения для жителей микрорайона Правая Волга. Пространство поделено на несколько зон – «Диалог сообществ» для проведения, в том числе, патриотических мероприятий. Молодежь обсуждает актуальные вопросы на площадке «Диалог о будущем», а почитать классику и современную литературу можно в блоке «Диалог с книгой». Также в «БиблДоме» работает зал электронных ресурсов.

В настоящий момент продолжается благоустройство пространства около КДК, в частности по пожеланию жителей города запроектировано строительство пешеходных дорожек.

Качеством выполненных работ остались довольны и жители города, и творческие коллективы.

 

Фото:   СОВА

 

Теги: Дмитрий Азаров Октябрьск рабочий визит

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