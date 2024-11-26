Во дворах Кировского района Самары обновят более 20 тысяч кв.м. асфальта

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В Кировском районе Самары завершается ремонт внутриквартальных дорог на средства, выделенные по поручению Губернатора региона Вячеслава Федорищева этой осенью.

В настоящее время работы по благоустройству дворовых проездов завершены на улице Стара-Загора 247, 249, 251, в поселке Аэропорт-2, дом 8, на улице Каховской, 46, 48.

В ЖК «Лесная Поляна» на улице Демократической, 188 подрядная организация приступила к укладке покрытия. Работы по замене асфальта ведутся также на Волжском шоссе, 115 и проспекте Металлургов, 11, на улице Олимпийской, 25 и 31.

В этом году в Кировском районе во дворах обновлено асфальтовое покрытие площадью 12 700 квадратных метров, ещё 8 800 квадратных метров благоустраивается благодаря выделению допсредств. На ремонт дворовых проездов в Кировском районе из бюджетов разного уровня выделено порядка 50 миллионов рублей.